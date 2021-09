Zulte Waregem trots op terugkeer van voormalige sterkhouder: "Meebouwen aan een geweldig seizoen"

Zulte Waregem zorgde in het slot van de mercato nog voor een straffe transfer: de terugkeer van Idrissa Doumbia. Vooral bij het bestuur zijn ze opgetogen over de komst van hun voormalige sterkhouder. Zij zien hun defensieve middenvelder terugkeren met extra ervaring.

De 23-jarige middenvelder wordt door Essevee gehuurd van Sporting Lissabon, dat tevens ook een aankoopoptie bedong. Hij speelde in het seizoen 2017-2018 al eens 34 wedstrijden voor Zulte Waregem. Maar nu zal hij dus extra ervaring met zich meenemen.

“Met 34 wedstrijden in de hoogste Portugese divisie, 8 wedstrijden in de Europa League en 23 wedstrijden in de Primera Division verzamelde Idrissa de voorbije seizoenen véél ervaring op het hoogste niveau”, aldus CEO Eddy Cordier op de clubwebsite.

Vooral met zijn fysieke gestalte zal hij het middenveld moeten versterken: “Hij is uitgegroeid tot een prachtige atleet die met zijn technische bagage mee kan bouwen aan een geweldig seizoen.”

De Ivoriaan speelde in het verleden voor Anderlecht en werd toen ook uitgeleend aan Zulte Waregem. Daarna kende hij nog passages in Rusland, Portugal en Spanje.