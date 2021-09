Van Gaal begint met een gelijkspel: "Iedereen denkt dat Oranje een wereldelftal is, maar dat zijn we niet"

Tegen Noorwegen geraakte Nederland woensdag niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Louis van Gaal zijn eerste match in zijn derde ambtstermijn als bondscoach. Niet meteen wat je verwacht van een ploeg die wil schitteren op het WK in Qatar.

Van Gaal zag wel ook leider Turkije gelijkspelen tegen Montenegro. "Je weet toch dat ik het geluk aan mijn kont heb hangen", knipoogde hij naar de verzamelde pers.

Genoeg gelachen daarna, want Van Gaal zag ook de tekortkomingen in het spel van Oranje. "We waren veel te onzorgvuldig", zei hij bij de NOS. "De tegenpartij speelde heel compact en dan is het niet gemakkelijk. Dan moet je creatief en balvast zijn en dat waren we niet. We leden veel te veel onzorgvuldig balverlies."

"Iedereen moet in vorm zijn om zorgvuldig en creatief te kunnen spelen. Noorwegen heeft het fantastisch aangepakt. Het had zelfs nog kunnen misgaan, want Haaland schoot nog op de paal."

"We kunnen wel denken dat Oranje wereldtop is, maar dat is het dus niet. We moeten als team functioneren. Noorwegen heeft als team erg goed gespeeld."