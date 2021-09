Trouwe luitenant van Waasland-Beveren acht een snelle terugkeer mogelijk: "Hebben een sterke ploeg voor 1B"

Waasland-Beveren is sinds dit seizoen actief in 1B, maar er lopen nog steeds enkele bekende gezichten rond. Onder meer Aleksandar Vukotic zakte naar een niveautje lager. De centrale verdediger ziet wel kansen op een snelle terugkeer.

De 26-jarige Serviër blaakt van het vertrouwen na een goede competitiestart. Dit weekend behaalden de Waaslanders na een 6 op 9 een degelijk rapport: “De overwinning tegen Moeskroen voelde heel goed aan. Het ligt nu in onze handen.”

De dubbele meter stond vorige winter nog op het punt om te tekenen voor Antwerp, maar bleef toch. Ondertussen begint hij aan zijn vierde seizoen bij de club: “Ik ben hier graag omdat ik me thuis voel. Ik wil het team helpen goed te spelen en veel clean sheets te behalen. Het uiteindelijke doel is om kampioen te spelen en terug te promoveren naar 1A.”

En dat zou weleens heel snel kunnen zijn. Volgens Aleksandar Vukotic beschikt de degradant over een ijzersterke kern: “Louis Verstraete is geen nieuweling. Ook Nkaka is sterk. De laatste maanden zijn er nog goede spelers zoals Edmundsson, Maderner en Hoggas aangekomen. Ik ben er van overtuigd dat we een sterke ploeg voor 1B hebben.”