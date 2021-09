Deze ploeg heeft tijdens de mercato het meeste gespendeerd van alle Premier League-teams

De ploeg uit Noord-Londen kende een grijs seizoen afgelopen jaar en wou zich grondig versterken. The Gunnners haalden veel jonge spelers binnen zoals Sambi Lokonga, Ben White en Martin Odegaard. Momenteel renderen de nieuwe aanwinsten nog niet. Arsenal is het seizoen gestart met een 0 op 9.

De positie van Mikel Arteta staat door de drukke mercato en de slechte resultaten ter discussie.

7. #LUFC

3. #MCFC



These are the biggest transfer spenders from the 2021 Summer Transfer Window pic.twitter.com/UvU1V3Efwf