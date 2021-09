🎥 Ex-speler Lierse opent zijn rekening voor Marokko

Ilias Chair (23) timmert al enkele jaren aan zijn carriĆØre bij Queens Park Rangers. De offensieve middenvelder, opgegroeid in Antwerpen, scoorde donderdag voor het eerst in het shirt van Marokko.

Marokko haalde het met 2-0 van Soedan. Het was Ilias Chair die met deze afgeweken knal in minuut 53 de eindstand op het bord zette. Meteen het eerste doelpunt voor Chair in het shirt van de Leeuwen van de Atlas, in zijn derde interland.

Ilias Chair speelde in de jeugd onder meer voor Club Brugge. Bij Lierse mocht hij in 2015 twee keer spelen in 1B, waarna hij koos voor een avontuur bij Queens Park Rangers. In de Championship heeft Ilias Chair zich de voorbije jaren ontpopt als smaakmaker bij QPR. In Londen heeft Chair nog een contract tot medio 2025.