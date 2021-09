Nieuwe Barcelona-spits aan het woord: "geweldig om voor de beste club ter wereld te spelen"

Nieuwe Barcelona spits Luuk De Jong laat zich voor het eerst uit over transfer.

Barcelona verloor op het einde van de transferperiode Antoine Griezmann en haalde Luuk de Jong als vervanger. De Nederlander kwam over van Sevilla.

In een interview met Barca TV is hij lovend over zijn nieuwe club. "Het is een grote stap en het is geweldig om voor de grootste club ter wereld te spelen. Ik kan niet wachten om mijn ploeggenoten en de fans te zien."