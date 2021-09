Opsteker voor Napoli en Rode Duivels: Dries Mertens werkt groepstraining af

Na een teleurstellend EK werd Dries Mertens geopereerd aan de schouder. Hierdoor zag 'Ciro' de voorbereiding en seizoensbegin in rook opgaan, maar een terugkeer lijkt in zicht.

Napoli deelde via de officiële kanalen immers beelden waaruit blijkt dat Dries Mertens deelneemt aan de groepstraining. Zo lijkt een terugkeer niet meer veraf voor de Leuvenaar. Na de interlandbreak begint Napoli, na twee speeldagen nog met een perfect rapport, met een topper tegen Juventus.

Ook Roberto Martinez zal zich in de handen wrijven. Op 7 oktober spelen de Rode Duivels tegen Frankrijk in de halve finale van de Nations League. Met 102 interlands (21 doelpunten) heeft Dries Mertens een immense staat van dienst opgebouwd in de nationale ploeg.