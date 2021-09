Dimitri de Condé spreekt de ambities van Genk erg duidelijk uit: "We zeggen het ook"

De zomermercato is voorbij, dus het seizoen kan nu écht gaan beginnen. En dat zal bij KRC Genk met de nodige ambitie zijn.

Via de officiële clubkanalen bespreekt sportief directeur Dimitri de Condé de duidelijke ambities voor dit seizoen.

Ambities

"We willen onze ambities helemaal waar maken en meedingen naar het allerhoogste dit seizoen, we spreken die ambities ook uit", klinkt het.

"Ook Europees willen we er staan en ons laten zien in de Europa League, daar kijken we enorm naar uit. De kwartfinale in 2017 was een van mijn beste herinneringen."