OFFICIEEL: Westerlo versterkt zich nog met een aanvaller

De ambities van Westerlo zijn duidelijk dit jaar. De titel in 1B en met niets minder zijn ze tevreden in de 'stille Kempen'. Daarom hebben ze zich nog versterkt met een Macedonische aanvaller die overkomst van het Turkse Konyaspor.

Erdon Daci heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen 2024. Hij kwam dit seizoen één keer in actie in de Turkse eerste klasse. Voor Konyaspor kwam hij in totaal uit op 45 wedstrijden waarin hij vijfmaal tot scoren kwam.

šŸ™‹‍ā™‚ļøErdon Daci

āš½ļøAttacker

šŸ“Œ23 years old

šŸ‡²šŸ‡° North Macedonia



