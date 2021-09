Tsjechische bondscoach gelooft in de kansen: "Gaan niet enkel verdedigen"

De Tsjechische bondscoach moet heel wat spelers missen, maar zal wel degelijk vol in de kansen geloven in het Koning Boudewijnstadion.

Een gedecimeerd elftal mat je het eigenlijk wel noemen, de ploeg waarmee Jaroslav Silhavy moet komen spelen in Brussel.

Spel spelen

"België is een geweldige tegenstander, maar we gaan ons niet tevreden stellen met enkel verdedigen. We gaan ons spel spelen", aldus de bondscoach.

"We moeten er proberen voor te zorgen dat de Belgen in de problemen komen. We willen een goede prestatie leveren. Dat De Bruyne er niet bij is? Ze hebben spelers genoeg die het verschil kunnen maken."