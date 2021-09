Club Brugge wil tegen 2023 helft A-ploeg uit jeugdopleiding halen: "Met clubs als Ajax en Red Bull Salzburg moeten we kunnen concurreren"

Club Brugge wil tegen 2023 de helft van zijn A-ploeg bevolken met eigen opgeleide jeugdspelers. Daarom scouten Head of academy Tim Smolders en zijn team over het hele land en willen ze de beste jeugdspelers aantrekken.

“We moeten ons afvragen: waarom spelen sommige jeugdinternationals hier niet? Waarom kozen sommigen voor het buitenland?", legt Smolders uit in Krant van West-Vlaanderen. "In hoeverre speelt het financiële daarin een rol? Elk verhaal is anders, maar de doelstelling moet hoe dan ook zijn dat de besten bij ons zitten."

Daarvoor worden grote inspanningen gedaan, zoals het oprichten van een eigen site voor Club NXT in Roeselare. "Dat we ze van jongs af aan de beste opleiding en de beste begeleiding kunnen aanbieden om hen naar hun best mogelijke niveau te kunnen brengen. Met grote clubs uit de vijf grote competities zal er altijd wel een kloof blijven, maar met clubs als Ajax en Red Bull Salzburg moeten we kunnen concurreren.”

Het profiel van een jeugdspeler is gekend. “Een Club NXT-speler is iemand met de mindset en het lerend vermogen om zijn ontwikkeling zelf in handen te nemen en elke dag beter te worden. Iemand die gebruik maakt van alles waarmee we hem omringen om zijn werkpunten te verbeteren en om met zijn kwaliteiten nog meer te kunnen uitblinken.”