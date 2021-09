Vanaken blonk uit op een iets andere positie: "Ik probeer dat op mijn manier in te vullen"

Hans Vanaken heeft punten gescoord bij de bondscoach. Drie goals en vier assists heeft hij nu in de WK-kwalificatiecampagne. Zijn rol als stand in voor Kevin De Bruyne heeft hij verdiend. En de speelminuten die daarbij horen ook.

Een schitterende dieptepass op maat voor Lukaku én een hakje voor de goal van Hazard. Twee loepzuivere assists die getuigden van veel klasse. Vanaken kreeg nooit veel speeltijd tot deze WK-kwalificatie. En die kwam er doordat veel jongens op zijn positie geblesseerd waren. Nu ja, goed, zijn positie... Meestal moest hij op het middenveld opdraven, maar rechts in de pocket achter Lukaku leek hem beter te liggen.

"Ja, het was een iets andere positie", knikte Vanaken. "In balbezit kwam ik als extra man op het middenveld. Als we de bal konden rondtikken, zou er ruimte komen bij de Tsjechen. En dat werkte, het plan klopte! Ik heb mijn goeie prestatie van tegen Estland kunnen doortrekken."

Vanaken deed het goed hoger op het veld. “Ik wist het pas een paar uur voor de wedstrijd. Op training sta ik er ook af en toe. Daar leer ik veel van spelers als Eden, Dries en Kevin. En dat probeer ik dan op mijn manier zo goed mogelijk in te vullen.”