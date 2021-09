Barcelona-middenvelder luidt de alarmbel: "De spelers gaan exploderen, ze vinden steeds meer uit"

De FIFA wil een WK om de twee jaar gaan organiseren. Maar aan de spelers is niets gevraagd. Velen vinden dat de kalender straks overvol zit, met alle gevolgen van dien.

Sergio Busquets, middenvelder van Barcelona, ziet dat absoluut niet zitten. "Wij als spelers hebben er weinig over te zeggen, maar we zien de kalender steeds voller en voller worden", zegt hij in de Spaanse media.

"Ze willen meer EK's, meer WK's, meer club-WK's, meer competitiewedstrijden... Maar er komt een moment dat de spelers gewoonweg exploderen. Want de wedstrijden worden steeds veeleisender en de spelers zullen tussendoor steeds minder rust krijgen. Dat hebben we al gezien na de coronapandemie, toen de schema's van de verschillende competities in de knel kwamen."