En zo heeft Roberto Martinez er plots twee volwaardige Rode Duivels bij

De tijd dat de België wakker lag voor een kwalificatiewedstrijd voor een groot toernooi, ligt ondertussen al een tijd achter ons. Zondag tegen Tsjechië hadden de Rode Duivels er zin in. Ook Roberto Martinez zal zich in de handen gewreven hebben: hij heeft er na zondag twee volwaardige Duivels bij.

Door het surplus aan kwaliteit en talent van deze Rode Duivels worden kwalificatiewedstrijden vaak herleid tot veredelde oefenduels. Een verplicht nummer tegen Tsjechië dan maar? Niets was minder waar. Romelu Lukaku zette zijn jubileum kracht bij met een schitterend doelpunt, Eden Hazard liet zich opmerken. En vooral: hij lacht weer. Dat Thibaut Courtois over katachtige reflexen beschikt, zette hij zondag nogmaals in de verf. Dat hij bovendien bulkt van het vertrouwen, mocht de uitgekapte Tsjechische spits aan den lijve ondervinden.

Snel denken

Naast deze usual suspects ging nog een naam over de tongen na afloop: Hans Vanaken. De middenvelder van Club Brugge behield het vertrouwen en verscheen tegen Tsjechen -ietwat verrassend- aan de aftrap: niet in de as, wel rechts in de pocket. Dat Vanaken het op een andere manier invult dan pakweg Doku of Mertens, spreekt voor zich. Vooral in het eerste bedrijf toonde Vanaken zijn klasse: slim ruimtes zoeken in de rug van het Tsjechische middenveld. Toegegeven, daar moest je tegen een onthoofd en teleurstellend geen speurneus voor zijn, maar de tweevoudige Gouden Schoen maakte er gretig gebruik van. De eerste assist op Lukaku leek simpel, maar was nagenoeg perfect. Goeie aanname en indraaien, de steekpass op ideale snelheid. Zeggen dat Lukaku het leer maar binnen te leggen had, zou hem oneer aandoen zijn. Maar toch. Het hakje bij het doelpunt van Hazard was dan weer vintage Vanaken: snel denken en technisch meer dan voldoende onderlegd om het uit te voeren. Op het EK werd er nog wel eens gelachen met Vanaken, die als toeschouwer vanop de eerste rij de Duivels kon volgen. Dat het blauw-zwarte truitje daarbij polariserend werkt, moge duidelijk zijn. Maar kijk, amper twee maanden later grijpt Vanaken zijn kans.

Gecontroleerde chaos

Naast Vanaken toonde ook Alexis Saelemaekers zich aan de bondscoach. Tegen Estland debuteerde de 22-jarige Brusselaar al met een prima prestatie. Zondag bracht hij met zijn invalbeurt drive en leven in de ploeg, iets wat de Rode Duivels wel eens dreigden te missen in dit soort wedstrijden. Bij Anderlecht was hij zo’n beetje de passe-partout, nu lijkt de rechterflank zijn natuurlijke habitat te gaan worden. Gecontroleerde chaos, maar wie op zijn 22ste een basisplaats heeft bij AC Milan, heeft heel wat in zijn mars. Hij pikte ook zijn doelpuntje mee: goeie infiltratie, loepzuiver afgewerkt. Thomas Meunier heeft een probleem. Niet lang geleden was de Luxemburger incontournable op de rechterflank, nu heeft hij er met Castagne en Saelemaekers twee te duchten concurrenten bij. Het wordt zaak voor Meunier om de komende maanden weer krediet op te bouwen. Bij de Rode Duivels, maar ook bij Borussia Dortmund, waar hij de voorbije maanden niet al te veel aan spelen toekwam.