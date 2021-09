OFFICIEEL Ex-speler van Werder Bremen is Kanarie

Het is officieel, Robert Bauer vervoegt de rangen van STVV. Bauer is een product van de jeugdacademie van Karlsruher, waarbij hij tot de U19 speelde.

In 2014 maakte hij de overstap naar FC Ingolstadt 04, voor zijn profdebuut in de tweede Bundesliga. In zijn allereerste profseizoen hielp Robert deze club naar de eerste divisie in Duitsland. Dit leverde hem 13 caps op voor het nationale U20 team van Duitsland en 1 cap voor het Olympische team dat zilver won op de spelen van Rio.

Na een overtuigende eerste ervaring in de Bundesliga en mooie prestaties bij de nationale ploeg (U20), stapte hij over naar de Duitse grootmacht Werder Bremen waarvoor hij in totaal 46 wedstrijden speelde in 2 seizoenen.

In het voetbalseizoen 18’-19’ maakte de 26-jarige Duitser de overstap naar zijn 3e Bundesliga club. De verdedigende middenvelder koos voor FC Nürnberg voor wie hij 22 wedstrijden speelde.

Dit leidde hem naar zijn eerste internationale ervaring, nadat hij tekende voor de Russische Premier Liga club Arsenal Toula. Na 41 wedstrijden en 3 doelpunten achter zijn naam te hebben staan, liep Bauer zijn contract af en besloot hij om een nieuw avontuur aan te gaan bij de Kanaries.

“Onze nieuwe #20 komt de Kanaries helpen om het middenveld te versterken”, staat te lezen bij STVV. “Door zijn veelzijdigheid (verdedigende middenvelder, rechtsback, centrale verdediger, ...) heeft coach Hollerbach nu meer opties en is Robert een aanwinst voor het team!”