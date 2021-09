Ontketende Memphis Depay leidt Oranje naar gemakkelijke zege tegen Turkije

Memphis Depay wijst Oranje de weg naar een comfortabele 6-1 overwinning tegen Turkije. Zo springen ze naar de leidersplaats in groep G.

Welgeteld 54 seconden had Oranje nodig om op voorsprong te komen tegen Turkije. Het was Davy Klaassen van Ajax die de score opende op aangeven van Memphis Depay. Exact 15 minuten later was het Depay zelf die tot scoren kwam en zo de 2-0 op het bord zette. Nog voor rust mocht dezelfde Depay de ruststand tegen de netten duwen vanop de stip. Zo ging Oranje comfortabel rusten met een 3-0 voorsprong. Turkije was op dat moment al herleid tot tien omdat Çağlar Söyüncü van Leicester City tweemaal geel onder zijn neus kreeg.

In de tweede helft ging Oranje gewoon op hetzelfde elan verder. Wederom Depay die zich op het scorebord werkte en zo de zware 4-0 op het scorebord toverde. De doelpuntenhonger bij Oranje was nog niet gestild want in de 80ste minuut scoorde Til de 5-0 en deze forfaitcijfers waren nog niet voldoende voor Oranje. Want in de 90ste minuut maakte Malen de 6-0. Turkije kon nog minderen in de 92ste minuut tot 6-1 via ünder maar toen was het kalf al verdronken.

Dankzij deze zege springt Oranje (13 punten) over Turkije (11 punten) naar de koppositie in groep G. Noorwegen staat de derde plaats (10 punten) en won vanavond met 5-1 van Gibraltar dankzij een hattrick van Haaland. Noorwegen heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld dan Oranje en Turkije.