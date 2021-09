🎥 Kijk en geniet! Nederland en Frankrijk zorgen voor oogstrelende doelpunten

Niet altijd de meest interessante wedstrijden, de kwalificatieduels voor een groot toernooi. Maar de heren Klaassen, Memphis en Griezmann zorgden dinsdagavond voor drie schitterende hoogtepunten. Oordeel vooral zelf.

Nederland veegde in Amsterdam de vloer aan met Turkije. Liefst 6-1 werd het voor het team van Louis Van Gaal, dat nog voor het verstrijken van de eerste minuut op voorsprong kwam. En hoe. Klaassen en Memphis zetten een prima dubbelpass op, de Ajax-middenvelder legde de bal koeltjes binnen.

Nauwelijks een kwartiertje later waren de rollen omgedraaid. Het resultaat bleef hetzelfde: een fabelachtige treffer na een snelle combinatie door het hart van de hulpeloze Turkse defensie.

Frankrijk kon na vijf gelijke spelen dinsdagavond nog eens winnen. Antoine Griezmann scoorde beide doelpunten in de 2-0 overwinning tegen Finland. Vooral de openingstraffer verraadde veel klasse. De deviatie van Benzema op de infiltrerende Griezmann was ideaal, de afwerking even subliem als flegmatiek.