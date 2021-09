STVV is de competitie begonnen met 7 punten uit 6 matchen. Dat is beter dan de buitenwereld verwacht had na de rustige transferzomer. Maar de Kanaries haalden nog wat versterking in de laatste dagen van de markt.

Ito is er weer bij en met Leistner werd er meer defensieve stabiliteit binnengehaald. "Je merkt dat die nieuwe Duitse jongens heel wat ervaring op hoog niveau hebben. Daar zal de ploeg alleen maar wel bij varen", aldus Christian Brüls in HBvL. "Met deze groep komt STVV niet in de problemen, daar ben ik van overtuigd. En met ook Suzuki er nog eens bij staan we toch een stuk sterker.”

Brüls zelf kreeg in de oefenmatch tegen Westerlo geen basisplaats. Een prikkel na zijn slechte eerste helft tegen Cercle? "Als dat zo is, trek ik het me alleszins niet aan. De coach had het recht om me te wisselen in Brugge. Ik speelde toen een slechte helft, maar daardoor is niet alles slecht."