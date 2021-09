Batshuayi ging weer vlot over de tongen na slappe match: het verbaast meer dat het pas nu gebeurt

Michy Batshuayi bij de Rode Duivels, dat was altijd een garantie voor doelpunten als hij eens mocht spelen. Tegen Wit-Rusland oogde hij echter allesbehalve scherp. Maar moet ons dat verbazen?

Het was eerder verbazend dat Batshuayi zo vlot bleef scoren ondanks dat hij amper speelde bij zijn club. Vorig seizoen verzamelde de 27-jarige spits 897 minuten. Het seizoen ervoor 746. Dat zijn dus nog geen 10 volledige matchen. Veel van die minuten kwamen er ook na invalbeurten van een kwartier of minder.

En hoeft het niet te verwonderen dat hij ook bij de Rode Duivels niet echt de grootste vorm etaleerde. Geen enkele speler kan zo weinig matchritme eeuwig blijven verstoppen. Bij Besiktas heeft hij nu wel een basisplaats te pakken, maar scoren deed hij nog niet in zijn eerste twee matchen.

Nochtans zijn Batshuayi en de Rode Duivels altijd een succesverhaal geweest. In 36 matchen scoorde hij 22 keer. Hij weet ook dat Romelu Lukaku zijn meerdere is en is tevreden met de kruimels. Maar als je zijn scherpte voor doel wegneemt, blijft er bij Batsman niet al te veel meer over.

Van 36 naar 9 miljoen

Tactisch is hij immers niet de beste van de klas. Dat heeft zowat elke coach waarvoor hij al speelde al aangehaald. En hij heeft al een pak grote namen zien passeren: Antonio Conte, Marcelo Bielsa, Roy Hodgson, Frank Lampard... Die tactische lacune viel ook weer op tegen Wit-Rusland. Veelal maakte hij de verkeerde keuze en dikwijls ging hij voor eigen succes.

Dat doet hij wel meer als het even niet loopt en het irriteerde zijn coaches in het verleden nog meer. Niet toevallig is zijn transferwaarde, die in 2016 nog op 36 miljoen euro stond, gedaald naar 9 miljoen. Bij Besiktas moet hij zijn laatste kans pakken, want anders mag hij de Europese top voorgoed vaarwel zeggen.