Lukaku in de wolken na eerste goal op Stamford Bridge: "Hier droom ik al van sinds mijn elfde"

Left as a boy, came back as a man. Weinig leuzes passen zo goed bij de comeback van Lukaku bij Chelsea als deze.

Met twee doelpunten was Lukaku weer van groot belang voor Chelsea in de 3-0 overwinning tegen Aston Villa. Extra frappant: het was de eerste keer dat Lukaku kon scoren op Stamford Bridge, ondanks zijn eerdere passage bij The Blues.

"Deze goals betekenen heel veel voor mij. Het was sinds mijn 11e een droom van me om hier te scoren", vertelt Lukaku achteraf voor de microfoon bij Sky Sports.

Lukaku kreeg tegen Villa niet ontzeddend veel kansen maar werkte wel tweemaal zeer fraai af. "Ik heb geleerd om efficiënt te zijn. In Italië krijg je vaak maar één kans per wedstrijd en die moet je afmaken of je komt niet op het scorebord", verklaart Lukaku de progressie die hij maar blijft maken.