Gaat Man City weer op zoek naar een ruime zege tegen Leicester?

Op de vierde speeldag in de Premier League staat Leicester City - Manchester City op het programma. Normaalgezien een wedstrijd waarin we drie Belgen aan de aftrap vinden, maar blessureleed strooit roet in het eten.

Voorlopig nog geen Kevin De Bruyne bij Manchester City. De international liep in de kwartfinale van het EK tegen Portugal schade op aan de enkel. Aan de overzijde vinden we Youri Tielemans terug samen met Timothy Castagne. Vorige week mocht die laatste invallen. Tegen Man City kan hij hopelijk ook starten. Aftrap zaterdag om 16u00. Sterk Man City Kampioen Manchester City blijft de te kloppen ploeg in de Premier League. Enkel op de eerste speeldag lieten ze een steekje vallen tegen Tottenham. Daarna volgenden ruime overwinningen tegen Norwich City en Arsenal. Bij Leicester sputtert de motor nog een beetje. Twee zuinige overwinningen tegen Wolverhampton en Norwich City en één keer onderuit met 4-1 tegen West Ham United. Terwijl Leicester dus nog op zoek is naar haar beste vorm, ziet het er naar uit dat Manchester City die alweer gevonden heeft. Forfaitscore Manchester City slaagde er zowaar in om twee maal na elkaar de tegenstander met een forfaitscore naar huis te sturen. Eerst tegen Norwich, nadien tegen Arsenal. Opvallend: enkel Ferrán Torres slaagde er in om twee keer te scoren. Alle andere doelpunten werd gescoord door verschillende spelers. Nog maar eens het teken dat Guardiola een geoliede machine op het veld heeft… en dan deed Kevin De Bruyne zelfs nog niet mee. Waar kan je op inzetten? We gaan voor de favoriet: Man City wint (notering van 1.64) Grootste doelpuntenmachine van Engeland aan het werk. Man City scoort meer dan 1.5 doelpunten (notering van 1.71) Jamie Vardy scoort heel vaak tegen City! Vardy scoort, odd: 3.50.