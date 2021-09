William Togui wil bij RWDM een nieuwe start maken na zijn avontuur bij KV Mechelen

De grote doorbraak van William Togui bij KV Mechelen kwam er niet. Dit seizoen komt hij uit voor RWDM in 1B maar aan een terugkeer denkt hij niet.

Voor zijn debuut bij RWDM blikt Togui even terug op zijn eerste weken bij RWDM bij Gazet van Antwerpen. “Alles is perfect verlopen. Ik heb een goed gesprek gehad met de coach en zijn staf. Ze hebben mij hun project voor dit seizoen uitgelegd. Het is duidelijk dat ze hier veel van me verwachten. Ik hoop die verwachtingen in te lossen."

RWDM huurt de aanvaller van KV Mechelen voor één seizoen zonder aankoopoptie. Normaal gesproken keert hij dus komende zomer terug naar Mechelen. Toch denkt hij daar nog niet aan. “Ik denk niet dat het nog gaat klikken tussen mij en Mechelen. Als er zich een nieuwe kans voordoet, dan wil ik die graag grijpen. Ik heb geen probleem met de club, maar aan een terugkeer denk ik voorlopig niet. Mijn enige doel is om me zo goed mogelijk verder te ontwikkelen bij RWDM.”

Togui speelde voorlopig 65 wedstrijden voor KV Mechelen en daarin kon hij 14 keer scoren en gaf hij 5 assists.