Hilarisch: Romelu Lukaku laat via Twitter weten dat hij na een doelpunt in eigen huis niet meer op de knieën zal glijden

Nadat Romelu Lukaku zijn rekening op Stamford Bridge opende, was hij dolenthousiast. De spits liep richting de cornervlag en gleed op zijn knieën, al liep dat goed fout. Hij bleef namelijk in het grasveld steken en trekt daar nu zijn conclusies uit.

“Niet meer op de knieën glijden na de viering van gisteren...”, schreef ‘Big Rom’ op Twitter. De ex-spits van Inter Milaan is tevens niet de enige Belg bij Chelsea die besloot om er mee te stoppen. In het verleden maakte ook Eden Hazard hier een einde aan omdat het veld van Stamford Bridge hem 'brandende knieën' bezorgde.

No more sliding on my knees after yesterday’s celebration…