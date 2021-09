Toby Alderweireld kent succesvol debuut bij Al-Duhail

Zondag kwam Toby Alderweireld voor een allereerste keer in actie met zijn nieuwe club Al-Duhail. De Rode Duivel kende een succesvol debuut dat gepaard ging met een ruime overwinning. Al begon zijn eerste wedstrijd na een snelle achterstand wel desastreus.

Het was even wennen: na 236 wedstrijden voor Tottenham, pronkte hij voor het eerst in lange tijd weer in een ander shirt. De centrale verdediger begon bij Al-Duhail meteen in de basis, maar zag zijn nieuw avontuur slecht beginnen.

Want na amper vier minuten kwam Al Khor via Rafael Vaz op voorsprong. Heel wat werk op te knappen voor Alderweireld en co. Uiteindelijk hingen de bordjes tijdens de koffie alweer op gelijke hoogte.

In de tweede helft ging de nieuwe club van onze landgenoot er helemaal over. Uiteindelijk werd er na doelpunten van Ismaeel Mohammed, Khalid Mohammed en de tweede van Michael Olunga ruim met 1-4 gewonnen.