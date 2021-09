Racing Genk verlengt het contract van één van zijn Colombiaanse verdedigers

Racing Genk maakte bekend dat het contract van Jhon Lucumi met één jaar verlengd is. Zo blijft de verdediger een jaar langer aan Racing Genk gebonden. Of zijn er bepaalde afspraken gemaakt?

"Omdat zijn contract komende zomer afliep, was de club bereid om mee te werken aan een lucratieve transfer in de afgelopen mercato, maar die is er niet gekomen. Uit wederzijds respect hebben beide partijen de verbintenis nu met een seizoen verlengd. Lucumí werd al kampioen en won al de beker, maar is hongerig en gefocust om KRC Genk ook in de komende maanden nog grote diensten te bewijzen en aan sportieve successen te helpen", aldus Racing Genk op hun website.

Hieruit kan blijken dat er tussen Lucumi en Racing Genk bepaalde afspraken zijn gemaakt om een transfer te realiseren één van de komende transferperiodes. Zodoende beide partijen hier beter van kunnen worden. Lucumi kwam in de zomer van 2018 over van het Colombiaanse Deportivo Cali. Voor Racing Genk speelde hij ondertussen 103 wedstrijden waarin hij tweemaal tot scoren kwam en twee assists gaf.