Manchester United verslikt zich direct op de eerste speeldag van de Champions League

Vanavond stonden de eerste wedstrijden al op het programma in het nieuwste seizoen van de Champions League. Manchester United is al direct op achtervolgen aangewezen na een nederlaag in Zwitserland. Tegelijkertijd kon Sevilla niet winnen in eigen huis tegen Red Bull Salzburg.

Young Boys Bern - Manchester United

Manchester United moest op bezoek bij het Zwitserse Young Boys Bern en kwam al vroeg op voorsprong. Wie anders dan Cristiano Ronaldo opende de score na 8 minuten spelen. Wat leek een gemakkelijke avondje te worden bleek toch moeilijker dan verwacht. Want Manchester United kwam na 35 minuten spelen met een mannetje minder te staan na rood van Wan-Bissaka. United ging dan nog wel rusten met een voorsprong maar Young Boys Bern kwam langszij via Ngamaleu in de 66ste minuut.

Young Boys Bern domineerde de partij en was de betere ploeg. Dit werd dan ook beloond in de 96ste minuut dankzij een doelpunt van Siebatcheu die het winnende doelpunt maakte. Zo is Manchester United al op achtervolgen aangewezen na de eerste speeldag.

Sevilla - Red Bull Salzburg

De andere partij die in de vooravond begon was deze tussen Sevilla en Red Bull Salzburg. Daar was de eerste helft een echt penaltyfestijn. De Oostenrijkers kwamen na 21 minuten op voorsprong via Sucic vanop de penaltystip. Vlak voordien had Adeyemi er al één gemist voor de bezoekers. Een goed kwartier later kreeg dezelfde Susic de mogelijkheid om Salzburg op een dubbele voorsprong te brengen maar hij faalde vanop de penaltystip.

Vlak voor rust kon Raketic tegenscoren met een penalty en zo was de ruststand 1-1. Sevilla had het niet gemakkelijk tegen een viriel Salzburg.

Red Bull Salzburg domineerde de tweede helft zowel op het vlak van balbezit als kansen maar gescoord werd er niet meer. Zo eindigde de partij op 1-1.