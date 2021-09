Maurizio Sarri kent zijn sanctie na de ruzie met Alexis Saelemaekers

Alexis Saelemaekers en Maurizio Sarri wisselden een paar lieve woorden uit tijdens het duel tussen AC Milan en Lazio Rome. De coach van de Romeinen heeft zijn sanctie gekregen van de Italiaanse voetbalbond.

Volgens Maurizio Sarri uitte Alexis Saelemaekers een paar onbeleefde termen tegen hem, waar de coach van Lazio Rome woedend over was. Hij haastte zich naar Saelemaekers na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd (met 2-0 verloren door Lazio) en kreeg prompt een rode kaart van de scheidsrechter. De Italiaanse voetbalbond maakte vandaag zijn sanctie bekend. Hij wordt geschorst voor twee wedstrijden in de Serie A.