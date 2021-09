'Club wijkt niet en wil absolute jackpot en transferrecord voor sterkhouder'

Het is Club Brugge menens. De Champions League zal diverse deuren op kieren zetten, maar bij blauw-zwart gaan ze niet te snel overstag gaan.

Noa Lang werd automatisch aangekocht voor zes miljoen euro en meteen werd ook zijn contract verlengd bij blauw-zwart.

30 miljoen euro

Daardoor ligt hij nog enkele jaren onder zeil en kan Club Brugge de nodige miljoenen voor hem vragen, zo blijkt.

De transferprijs was bepaald op rond de 30 miljoen euro voor afgelopen zomer en dat bedrag zou komende winter of zomer niet zakken. Mogelijke topprestaties in de Champions League zouden eventueel zelfs nog voor een extra stijging kunnen zorgen.