Piqué ziet de bui al hangen na kansloze nederlaag tegen Bayern: "Dit wordt een zwaar seizoen"

Een foto van Jordi Alba die uitgeteld op de bank gaat zitten na zijn wissel gaat de wereld rond. De linksachter was niet fit bij Barcelona, maar moest toch spelen door een gebrek aan alternatieven. Het tekent zowat de situatie bij Barça, dat kansloos onderuit ging tegen Bayern München.

Na de match werd Gerard Piqué voor de camera gehaald. “Het resultaat is pijnlijk en zeker voor een thuiswedstrijd is dit een slecht resultaat; we gaan onszelf niet voor de gek houden. Uiteindelijk weet ik niet hoeveel achttienjarigen er binnen de ploeg kwamen, maar het team heeft alles gegeven en we hebben karakter getoond. Nu zijn we wie we zijn, en het is wat het is, maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer we spelers terugkrijgen, we uiteindelijk weer serieus kunnen concurreren. Maar het wordt een zwaar seizoen.”

Maar kan dit Barcelona iets betekenen in de CL? "Ik weet dat we op dit moment niet bij de favoriete teams horen”, vervolgt Piqué. "Afgelopen seizoen gaf niemand Chelsea een kans op het winnen van de Champions League, dus het tij kan snel keren in het voetbal. We hebben vandaag tegen een stabiele ploeg gespeeld die bovendien al jaren ervaring heeft. Ik denk dat wij wel karakter hebben getoond."