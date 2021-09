De pijnlijke waarheid voor Barcelona na teleurstellende Champions League-avond: "Geen Europese top meer"

Barcelona kwam, na het vertrek van Lionel Messi, in een zwart gat terecht. Zowel op financieel als op sportief vlak loopt het enorm stroef. Daags na de 0-3 nederlaag tegen Bayern München lijkt het wel of Blaugrana ook in de Champions League stilaan de rol met de top moet lossen.

De Spaanse grootmacht creëerde geen gevaar en moest het spel tegen de Duitse landskampioen negentig minuten lang ondergaan: “Bayern heeft zich niet eens moeten inspannen om de wedstrijd te domineren. Barcelona had geen enkele doelpoging tussen de palen, voor het eerst sinds 2003-2004. Het verschil in kwaliteit was gigantisch”, aldus Peter Vandenbempt aan Sporza. Speelt Barcelona dit seizoen nog mee voor de prijzen? De analist ziet het alvast zeer somber in: “Barca is geconfronteerd met de nieuwe voetbalrealiteit: ze doen vandaag niet mee met de Europese top, en eigenlijk al enkele jaren niet meer. Als je door de financiële malaise Messi en Griemann laat vertrekken en je haalt dan Luuk De Jong, tja … .” Voor de Catalaanse supporters loopt er met Pedri momenteel nog wel één lichtpuntje rond in Camp Nou. Volgens Peter Vandenbempt gaat hij wel niet alleen voor de grote ommekeer kunnen zorgen: “Hij kan fantastisch voetballen, maar je mag niet van een 18-jarige jongen verwachten dat hij een elftal gaat dragen.”