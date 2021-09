Chelsea en coach Tuchel houden van Lukaku, die alweer matchwinnaar is: "Spelers als hij zijn zeldzaam"

Of Lukaku even goed bij Chelsea als bij Inter zou passen? De vraag is na vier matchen al beantwoord. Vier doelpunten later heeft hij alle harten bij The Blues al veroverd. Zijn doelpunt dinsdagavond leverde drie punten op tegen Zenit St.-Petersburg.

Lukaku scoorde de enige goal van de wedstrijd. “Het is moeilijk om aanvallers te vinden die zo vlot scoren als Lukaku”, zei Tuchel glimlachend. “Zelfs als hij even wat minder ballen krijgt, blijft hij vol vertrouwen voetballen. De andere jongens vertrouwen hem. Net omdat hij niet ongeduldig wordt en nooit zijn hoofd laat hangen. Dáárom is hij bij ons." Lukaku heeft zich in een mum van tijd onmisbaar gemaakt. "We hadden een speler zoals Romelu nodig, op en naast het veld. In de kleedkamer is hij ontzettend open en dat creëert veel energie. Je ziet dat hij van deze club houdt en dat is ontzettend belangrijk. Ik hoop dat we hem dit seizoen zo vaak mogelijk kunnen gebruiken. Spelers die zo beslissend zijn als hij zijn zeldzaam.”

