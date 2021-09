Start KRC Genk haar Europese campagne met winst tegen Rapid Wien?

Racing Genk staat voor een serieuze uitdaging in de Europa League. In groep H nemen ze het op tegen Dinamo Zagreb, West Ham United en Rapid Wien. De Oostenrijkse club wordt alvast de eerste tegenstander van Genk.

Goed gevoel

Het is ondertussen al de vijfde keer dat Racing Genk en Rapid Wien elkaar treffen. Beide ploegen wonnen elk één keer, de overige twee keer eindigde het op een gelijkspel.

De Weense ploeg is dus geen onbekende voor KRC Genk. De meest recente wedstrijd in 2016 werd overigens gewonnen door de Limburgers.

Genk mag trouwens met een goed gevoel richting Oostenrijk. Met een 7 op 9 in eigen competitie mogen ze best tevreden zijn.

Rapid Wien daarentegen doet het net iets slechter. Zij beginnen aan de confrontatie met amper acht punten uit zeven wedstrijden.

Hun laatste overwinning dateert al van drie wedstrijden geleden.

Paul Onuachu

Paul Onuachu is momenteel de man in vorm bij Racing Genk. In de afgelopen drie duels was hij goed voor twee doelpunten.

Kan hij ook tegen Rapid Wien raak schieten?

Weinig doelpunten

KRC Genk is niet meteen de ploeg om dit seizoen (met enkele uitzonderingen na) met zware cijfers ergens te gaan winnen.

Langs de andere kant staat hun verdediging met amper zeven geslikte goal ook op scherp. KRC Genk verkiest dus de zuinige, maar zekere overwinning.

De kans dat we donderdagavond een waar doelpuntenfestijn mogen aanschouwen is dus eerder klein.

Betting tips

KRC Genk wint, odd 2.75.

Onuachu scoort, odd. 2.75.

Onder 2.5 doelpunten, odd. 2.25.