Verrassende basisplaats voor Divock Origi tegen AC Milan: "Hij speelde een goede wedstrijd"

Divock Origi, die dit seizoen nog geen minuut had gespeeld, begon woensdagavond in de Champions League in de basis tegen AC Milan en de Rode Duivel maakte indruk op zijn coach.

Maar Jurgen Klopp heeft er geen geheim van gemaakt dat hij er niet op tegen zou zijn geweest als de Belgische spits deze zomer was vertrokken. "Om eerlijk te zijn, natuurlijk dacht ik dat hij deze zomer kon vertrekken. Maar voetbal is een gekke wereld en mensen zijn waarschijnlijk vergeten hoe goed hij is," zei de Duitser.

Divock Origi is bij Liverpool gebleven, dus hij zal zijn kans moeten grijpen als hij de kans krijgt. Zoals woensdagavond. Hij mocht beginnen en hij kon ook indruk maken op zijn manager. De Belgische aanvaller speelde uiteindelijk 63 minuten mee.

"Blij dat hij zijn kans heeft gepakt"

"Ik zei het al, het is erg moeilijk om een plaats voor jezelf te maken in dit team. Dat is waarom Divock niet in het team zat. Hij heeft niets verkeerds gedaan. Hij traint, hij geeft alles en soms moet je geduld hebben," zei Jurgen Klopp.

Het geduld van de Rode Duivel werd eindelijk beloond. "Hij was de speler die we nodig hadden en hij speelde een goede wedstrijd. Ik ben erg blij dat ik hem deze kans heb gegeven en dat hij zijn kans heeft gepakt," besloot de trainer van Liverpool.