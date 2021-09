Speler van Bayern München heeft een hartoperatie ondergaan

Als we denken aan voetballers met hartproblemen dan schiet bij iedereen de verschrikkelijke beelden te binnen van het afgelopen EK met Christian Eriksen. Zo een drama hebben ze bij Bayern München mogelijks kunnen vermijden.

Bayern-coach Julian Nagelsmann zei op zijn persconferentie dat Kingsley Coman een hartoperatie heeft ondergaan. Coman had immers last van hartritmestoornissen, zo blijkt. Nagelsmann stelt echter meteen gerust: "Het klinkt veel dramatischer dan het is, maar King heeft gisteren een operatie gehad. Het gaat heel goed met hem, hij heeft minimale pijn."



De flankspeler klaagde over ademhalingsproblemen na een inspanning. Na het maken van een cardiogram kwam dus aan het licht dat een operatie nodig was. Coman zou wel snel weer op het veld kunnen staan.