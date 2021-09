Mario Götze is Speler van de Week in de Europa League

Antwerp en Racing Genk kwamen in actie in de Europa League maar zij hadden geen spelers die werden genomineerd voor Speler van de Week. Deze eer gaat naar een middenvelder van PSV.

Mario Götze is door de UEFA uitgeroepen tot Europa League Speler van de Week, zo maakt de Europese voetbalbond vrijdagmiddag bekend. De aanvallende middenvelder van PSV streed met Victor Osimhen (Napoli), Juanmi (Real Betis) en Declan Rice (West Ham United) om de eretitel. Götze had met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de remise van PSV tegen Real Sociedad (2-2).