🎥 Reece James krijgt inbrekers over de vloer terwijl hij in Champions League speelt en deelt beelden van de inbraak

Reece James heeft dinsdagavond inbrekers over de vloer gekregen terwijl hij voor de Champions League speelde.

Na het duel kreeg James te horen dat er ingebroken was. Rond 20.25 uur sleepten vier inbrekers een zware kluis naar buiten.

Reece James deelde de beelden zelf op Instagram. "Ze zijn erin geslaagd om een zware kluis, waar persoonlijke bezittingen van mij inzaten, in hun auto te tillen. Ik bewaar mijn juwelen nooit thuis, dus alles wat in de kluis lag waren medailles voor het winnen van de Champions League en de Supercup en de tweede plaats op het EK. Deze medailles heb ik verkregen als speler van Chelsea en Engeland. Die eer wordt me nooit meer ontnomen, ongeacht of ik de fysieke medailles in bezit heb", zo klinkt het.