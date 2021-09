Daar is de schreeuw om de VAR in 1B opnieuw: "Professioneel voetbal moet professioneel ondersteund worden"

Westerlo en Deinze hielden elkaar na een attractieve partij in evenwicht (2-2). Na afloop ging het over enkele betwistbare strafschopfases, waarbij Ken Vermeiren geen beroep kon doen op de VAR.

Zoals bekend is er immers geen VAR voorzien in 1B. Westerlo kreeg een lichte strafschop na een vermeende overtreding op Dierckx. Aan de overzijde kreeg Deinze-speler Challouk geel voor schwalbe bij een gelijkaardige fase. En dat leverde de nodige discussie op.

"Ik wil een oproep doen naar de bond: zorg dat er een VAR is in 1B", was Wim De Decker duidelijk. "Met een VAR kunnen veel twijfels weggehaald worden en zet de competitie een stap voorwaarts."

Westerlo-coach Jonas De Roeck treedt zijn collega bij. Ook hij begrijpt niet waarom er nog steeds geen VAR werd geïplementeerd in 1B. "Er zullen altijd fases zijn waarover je twijfelt, ook met VAR. Maar het gaat hiet om professioneel voetbal, dan verdien je het ook om professioneel ondersteund te worden. Meer objectiviteit komt deze reeks alleen maar ten goede."