Niet alleen Lukaku, maar ook CR7 is terug in Premier League: "Maar ik zal mezelf nooit met Ronaldo vergelijken"

Cristiano Ronaldo heeft zijn start bij Manchester United niet gemist. De Portugees was sinds zijn terugkeer goed voor vier doelpunten in evenveel wedstrijden. Romelu Lukaku lijkt niet van plan om zich een seizoen lang te spiegelen.

Nochtans is Big Rom met vier doelpunten in vijf wedstrijden ook als een speer uit de startblokken geschoten. Daarnaast is de aanvaller sinds kort ook de topschutter aller tijden van de Rode Duivels.

“Maar ik zal mezelf nooit met Cristiano Ronaldo vergelijken”, aldus Romelu Lukaku in Het Laatste Nieuws. “Voor mij behoort hij tot de drie beste spelers uit de geschiedenis van het voetbal. Het is exceptioneel wat hij al allemaal heeft gerealiseerd.”

Al wil Lukaku ook bij Chelsea FC zijn sporen verdienen. “Ik heb het geluk gehad om in Italië tegen CR7 te mogen spelen. Nu zijn we beiden teruggekeerd naar Engeland. Maar cijfers vergelijken heeft geen enkele zin.”