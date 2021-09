Stel je voor! 'Vader Messi ging Argentijn aanbieden bij... Real Madrid'

Lionel Messi draagt dezer dagen dan wel het shirt van PSG, maar de Argentijn zal tot het einde der tijden vereenzelvigd worden met FC Barcelona. Al bood zijn eigen vader hem ooit aan bij... Real Madrid.

We kennen met z’n allen het verhaal van Lionel Messi. FC Barcelona haalde de Vlo op jonge leeftijd naar Spanje om zijn groeiproblemen aan te pakken. Maar voor hetzelfde geld was de Argentijn een clubicoon van Real Madrid geworden.

Op dertienjarige leeftijd werd vader Messi namelijk bij het bestuur van Barça geroepen. De Catalaanse grootmacht was van plan om te snoeien in de uitgaven bij de jeugdspelers. Het oorspronkelijke contract van Messi van 600.000 euro per jaar moest naar… 120.000 euro per jaar.

Geniale zet

En dat was niet naar de zin van de pater familias. Vader Messi stapt de burelen op Camp Nou prompt buiten en gaat zijn zoon aanbieden bij Real Madrid. Het bleek een geniale zet, maar uiteindelijk bond Barcelona in. En dat hebben ze zich daar wellicht geen seconde beklaagd.