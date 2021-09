Cristiano Ronaldo stoot Lionel Messi van de troon als bestbetaalde voetballer, één Belg in top tien

Lionel Messi is niet langer de bestbetaalde voetballer van deze planeet. Forbes stuurde woensdag de nieuwe rangschikking de wereld in. Sinds zijn transfer van Juventus naar Manchester United verdient geen voetballer meer dan Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo zou volgens Forbes zo'n 106 miljoen euro verdienen dit seizoen, waarvan bijna 60 miljoen komt uit salaris en allerhande bonussen. Voor het overige haalt Ronaldo zo'n 46 miljoen op via tal van sponsorovereenkomsten. Slechts drie atleten doen wat dat betreft beter: Roger Federer, LeBron James en Tiger Woods.

Opvallend: drie PSG-spelers bevolken de top vier. Vreemde eend in de bijt is Andres Iniesta. De Spaanse veteraan speelt in de herfst van zijn carrière bij Vissel Kobe, maar ook in Japan boert de voormalige wereldkampioen zeker niet slecht.

Top tien volgens Forbes

1. Cristiano Ronaldo: 106 miljoen euro

2. Lionel Messi: 94 miljoen euro

3. Neymar: 81 miljoen euro

4. Kylian Mbappe: 37 miljoen euro

5. Mohamed Salah: 35 miljoen euro

6. Robert Lewandowski: 30 miljoen euro

7. Andres Iniesta: 30 miljoen euro

8. Paul Pogba: 29 miljoen euro

9. Gareth Bale: 27 miljoen euro

10. Eden Hazard: 25 miljoen euro