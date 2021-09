Eén van de beste transfers van AA Gent? "Ik heb mijn plaats niet bij deze spelers"

AA Gent shopte afgelopen zomer aardig wat rond. Eén van de beste transfers is ongetwijfeld Julien De Sart.

De Sart kon als vrij speler weggehaald worden bij KV Kortrijk. Ondertussen is hij één van de zekerheden in het basiselftal van de Buffalo’s.

Nochtans leek zijn carrière nooit echt van de grond te komen, maar dat zit nu wel in een stevige stroomversnelling bij AA Gent.

Hij is 26 en heeft dus nog enkele jaren te gaan. Bij Sudpresse vroegen ze of hij een toekomst heeft als Rode Duivel. "Ik heb mijn plaats niet bij deze spelers, die zijn van een veel hoger niveau. Het blijft natuurlijk een droom, maar ik ben realistisch. Het zit ook niet meer in mijn hoofd, al weet je in de sport natuurlijk nooit ...", klonk het.