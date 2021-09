Kompany ziet dat Gent zwaar onder zijn waarde gerangschikt staat: "Als je namen bekijkt, is het één van de beste ploegen van het land"

Anderlecht kan zich op de tweede plaats nestelen mits winst tegen AA Gent morgen. De Buffalo's hebben nog geen constante vorm laten zien. "Wij bereiden ons voor op het beste AA Gent en dan zien we wel", aldus Vincent Kompany.

Een historische zege tegen Club Brugge, maar ook verlies tegen Kortrijk. Je kan geen rechte lijn trekken op de prestaties van Gent dit seizoen. "Maar ze zijn wel constant in hun manier van spelen. Ze veranderen niet elke week van systeem, dus daar kan je je als coach wel op voorbereiden", vindt Kompany. "En sowieso gaan we ervan uit dat we het beste Gent te zien krijgen."

Het gaat om een uitgestelde wedstrijd, want beide clubs wilden zich voorbereiden op hun Europese match. "De match komt sowieso op een beter moment voor beide clubs. Gent heeft zijn ploeg uitgebouwd op basis van ervaren spelers, die op korte termijn rendement moeten opbrengen. Ze moeten liever vandaag dan morgen op hun best presteren. Dat is ook het gevaar van tegen zo'n ploeg te spelen. Ze hebben veel kwaliteit."

Gent heeft een ploeg gebouwd voor rendement op korte termijn

Maar Gent heeft nog maar 7 punten en verloor tegen STVV, Oostende, Charleroi en Kortrijk. Niet meteen om over naar huis te schrijven. "'t Is een ploeg die een moeilijke periode achter de rug heeft", knikte Kompany. "Om de één of andere reden scoren ze minder dan ze zouden moeten, want ze creëren veel kansen. Maar we zitten ook op een moment in het seizoen dat de punten niet alles vertalen. Het is één van de sterkste ploegen. Als je de namen op papier bekijkt is daar geen twijfel over mogelijk. Morgen gaan we zien wie de beste ploeg kan zijn."