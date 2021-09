🎥 Jamie Vardy man van de match tegen Burnley met 3 doelpunten (waarvan 1 in eigen doel) volstaan niet voor zege

Leicester City is niet bepaald aan een goed seizoen bezig in de Champions League maar kreeg met een thuiswedstrijd tegen Burnley een uitstekende gelegenheid om opnieuw vertrouwen op te doen.

Maar dat liep toch wat anders dan verwacht want na een kwartier stond Leicester 0-1 achter na een eigen doelpun van Jamie Vardy. De aanvaller kwam mee verdedigen bij een corner en koep de bal aan de eerste zone in zijn eigen doel.

Voor de rust maakte Vardy het weer helemaal goed door de 1-1 te maken maar toch ging Leicester nog met een achterstand de rust in na een volleydoelpunt van Maxwel Cornet.

Leicester (met Tielemans in de basis en een ingevallen Castagne) ging naarstig op zoek naar een doelpunt in de tweede helft. Over de hele wedstrijd schoot de thuisploeg 22 keer naar doel maar werd er slechts 5x tussen de palen getrapt. Uiteindelijk slaagde Vardy er in de 85e minuut dan toch in om nog een punt uit de brand te slepen voor Leicester.

Overige wedstrijden

Om 16u stonden er nog drie andere wedstrijden op het programma in de Premier League. Leeds United ontving West Ham United voor een interessant duel. Leeds kwam op voorsprong via Raphinha maar West Ham trok het laken weer naar zich toe in de tweede helft. Firpo maakte ene eigen doelpunt, Antonio stelde de zege veilig in de 90e minuut.

Watford en Newcastle United speelden 1-1 gelijk. Newcastle kwam op voorsprong via Longstaff, Ismaila Sarr maakte gelijk. Een winning goal van King werd in het slot nog afgekeurd.

Everton won met 2-0 van Norwich City. Twonsend scoorde met een penalty en Doucouré stelde de zege veilig. Norwich blijft zo na 6 speeldagen achter met 0 punten.