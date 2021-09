PSG maakt geen fouten in de Ligue 1 en stuurt Montpellier puntenloos naar huis

PSG heeft ook op de achtste speeldag geen punten laten liggen. Idrissa Gueye en Julian Draxler deden Montpellier de das om. De Parijzenaars lieten nog geen punt liggen en heeft nu al tien punten voorsprong op Marseille, dat wel twee matchen minder speelde.

Bij PSG was Lionel Messi nog altijd geblesseerd. Neymar probeerde het in de openingsfase met een chip, die net over het doel ging. Na een kwartier was het wel raak voor Idrissa Gueye, die de bal van zestien meter met links snoeihard in de kruising joeg: 1-0.

PSG drong volop aan, maar werd pas op slag van rust weer gevaarlijk, toen Ander Herrera de bal op de lat schoot.