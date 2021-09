Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne starten allebei in de basis voor de topper tussen Chelsea en Manchester City

Deze middag staat een echte topper op het programma in de Premier League. Chelsea en Manchester City zullen het tegen elkaar opnemen. Zowel Romelu Lukaku als Kevin De Bruyne starten in de basis.

Chelsea-Manchester City is een heruitgave van de Champions League-finale. Toen trok Chelsea aan het langste eind. De club uit Londen start wel zonder Kai Havertz. De doelpuntenmaker in de Champions League-finale begint op de bank. Wie wel start, is Rode Duivel Romelu Lukaku.

Ook bij Manchester City start een Rode Duivel, want Kevin De Bruyne begint op het middenveld. Het is een indrukwekkende voorlinie bij de Engelse landskampioen, want ook Foden, Grealish, Bernardo Silva en Gabriel Jesus starten aan de wedstrijd.