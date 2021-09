Is Ajax Eredivisie ontgroeid? Tegenstander blij dat het "maar 3-0" was

Na 7 speeldagen is Ajax fiere leider in de Nederlandse Eredivisie. Op een gelijkspel tegen Twente na won Ajax de resterende duels en lijken ze helemaal onder stoom te zijn gekomen.

De voorbije weken was Ajax enorm sterk in de Eredivisie Na 7 wedstrijden hebben ze 30 doelpunten gemaakt en dat zijn er 11 meer dan Feyenoord, het tweede meest productieve team in Nederland. Een gemiddelde van meer dan 4 doelpunten per wedstrijd.

Zaterdag won Ajax met 3-0 van FC Groningen, onder het gemiddelde dus. En de bezoekende trainer Danny Buijs was achterof ook niet ontevreden dat het "maar" 3-0 is geworden. In de slotfase kon Ajax nog een paar keer scoren maar de Ajacieden lieten dat na. "Ik ben blij dat het maar 3-0 is geworden. Dat is het gevoel dat je op het einde moet hebben."

"In het slot moet je niet met zijn allen naar voor trekken en de illusie hebben dat het nog 3-3 gaat worden. Dan moet je de schade beperken en ervoor zorgen dat het geen 7-0 wordt", gag Buijs na de wedstrijd mee aan zijn spelers en de pers.