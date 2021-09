Trein van Juventus lijkt vertrokken maar ze zien wel absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen

Na de 3-2 overwinning tegen Spezia van vorige week, heeft Juventus een week later zijn tweede zege van het seizoen gepakt tegen Sampdoria.

Al na 10 minuten kwam Juventus op voorsprong via Paulo Dybala en leek het moeilijkste al achter de rug. Juventus wil dit seizoen van de Argentijn de absolute sterkhouder maken en hem paaien om een nieuw contract te tekenen aangezien zijn huidige contract komende zomer afloopt.

Enkele minuten later viel Dybala echter geblesseerd uit. Dybala was dit seizoen goed voor 2 doelpunten en 2 assists bij Juventus, het meeste van iedereen.Toch kwam Juventus op een dubbele voorsprong dankzij een penalty van Bonucci. Voor de rust blies Yoshida de partij opnieuw leven in met de aansluitingstreffer.

De schrik zat erin bij Juve, dat overigens wel de betere ploeg was maar niet meer zo dominant als in de eerste helft. Locatelli gaf Juventus opnieuw wat meer ademruimte met de 3-1 maar het enige schot tussen de palen van de bezoekers verdween ook in doel via Candreva. Nog een tiental minuten bibberen werd het, maar Juventus haalde het toch.

In de stand komt Juventus wat meer tussen de mensen met 8 punten op plaats 8. Leider AC Milan heeft wel dubbel zoveel punten en Napoli kan er vanavond ook nog eens over springen.