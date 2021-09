Arsenal-keeper op weg naar Serie A

Aaron Ramsdale verliet afgelopen transferperiode Sheffield United voor Arsenal. In het begin veranderde dat niets aan het statuut van Leno, maar in de laatste drie wedstrijden met Ramsdale won Arsenal drie keer en slikte het één tegendoelpunt. Sindsdien is Leno zijn basisplaats kwijt.

Inter Milan wil de Duitser uit zijn lijden verlossen en hem naar de Serie A halen. Het zou gaan om een definitieve transfer. Arsenal is bereid om de doelman te verkopen.

Inter Milan are reportedly eyeing up a move for Arsenal keeper Bernd Leno, who seems to have been replaced by Aaron Ramsdale at the Emirates pic.twitter.com/YA4uxay2qH