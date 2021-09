Rüdiger weigert voorlopig contractverlenging bij Chelsea: Europese topclubs op de loer

Antonio Rüdiger heeft een contractverlenging bij Chelsea naast zich neergelegd. De centrale verdediger kan op het einde van het seizoen gratis vertrekken.

Bayern München en Real Madrid zijn volgens The Sun de voornaamste kandidaten om hem gratis binnen te halen. In Madrid is de financiële situatie wel minder waardoor een transfer naar Bayern het meest logische lijkt.

Rüdiger won afgelopen seizoen nog de Champions League met Chelsea. De Londense club wou de 28-jarige verdediger 5,5 miljoen pond per jaar betalen maar hij eiste 8,5 miljoen pond per jaar.