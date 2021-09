De Bleeckere heeft nog raad voor Visser: "Logische beslissingen nemen is belangrijk"

Lawrence Visser beleeft vanavond zijn vuurdoop in de Champions League tijdens Real Madrid-Sheriff Tiraspol. "Wees maar zeker dat de spelers zullen weten dat het zijn eerste match is", aldus Frank De Bleeckere.

De Bleeckere heeft nog raad voor zijn ref. “De spelers kennen hem niet, hij zal zich dus moeten manifesteren. Logische beslissingen nemen, is daarbij belangrijk. Zorg dat spelers begrijpen waarom je dit of dat fluit. Zo kan je ze voor jou winnen. Er zijn ook altijd spelers die de grens zullen opzoeken, maar ik heb vertrouwen in ­Lawrence", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Visser zelf lijkt erop voorbereid. “Als scheidsrechter moet je altijd je mannetje staan, of ze je nu kennen of niet. Dat er met Courtois en Hazard mogelijk twee land­genoten op het veld staan? Dat maakt niets uit. Het is niet de bedoeling dat ik extra met hen zal praten. De ultieme tip van Frank zal helpen: mijn hoofd leegmaken voor de wedstrijd, zodat ik mij honderd procent kan focussen op de match.”